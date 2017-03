Dezvaluiri INCREDIBILE! Mourinho a sarit sa-si BATA omul de incredere! Ce s-a intamplat inaintea meciului cu Rostov

Tensiune maxima la antrenamentul de ieri al lui Manchester United!

Mourinho si preparatorul fizic Carlos Lalin au fost la un pas de bataie inaintea sedintei de pregatire! Antrenorul si-a iesit din minti si s-a enervat rau pe unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai sai! Inainte de aparitia jucatorilor pe gazonul de la Carrington, Mourinho si Lalin s-au certat rau. Scoterul Ricardo Formoshino s-a bagat intre ei inainte ca disputa sa devina fizica. Lalin a parasit imediat cantonamentul si nu se stie daca va fi pe banca astazi, la returul cu Rostov din optimile Europa League, anunta The Sun.



Lalin a lucrat alaturi de Mourinho la Chelsea si Real Madrid si e considerat unul dintre oamenii in care Jose are cea mai mare incredere.