Blestemul Diavolului! Legenda celor 43 de ani in care adversara Craiovei in Europa a fost o echipa "bantuita"

AC Milan - Craiova se vede la ProTV, joi, de la ora 21:45



Adversara Craiovei in preliminariile Europa League, si una dintre cele mai titrate echipe din Italia si din lume, a suferit timp de 43 de ani de "blestemul Inter".

In aceasta perioada, intre 1908 si 1951, "rossonerii" nu au castigat niciun trofeu si a luat nastere una dintre legendele fotbalului italian si una dintre cele mai mari rivalitati din fotbalul mondial, care a impartit orasul Milano in doua tabere rivale, pentru totdeauna.

AC Milan a fost infiintat ca Milan Cricket and Football Club pe 13 decembrie 1899 de catre britanicii Alfred Edwards si Herbert Kilpin, ambii din Nottingham. Primul era afacerist, al doilea era negustor de textile si primul englez din istorie care a jucat in strainatate. Clubul, pe care Kilpin il caracteriza ca fiind "o echipa de diavoli, culorile noastre sunt rosul focului si negru fricii care ii invaluie pe adversarii nostri", a fost unul de success inca de la inceput, castigand campionatul national in 1901, 1906 si 1907.

Un episod straniu s-a petrecut insa in 1908, cand un grup de 43 de membri ai clubului a "dezertat" formand Football Club Internationale Milano, dupa cum spune si numele ei fiind de acord sa accepte atat jucatori italieni cat si straini, in timp ce restul preferau o componenta mai mult italiana a echipei. A urmat ceea ce in Italia se numeste "Blestemul Inter" sau "La maledizione dei fratelli Hintermann".

Unii au spus ca cei care au plecat le-au transmis fostilor colegi ca le doresc sa nu mai castige "scudetto" atatia ani de atunci inainte cati membri au fost nevoiti sa plece la nou-infiintata echipa. Altii spun ca blestemul a aparut dupa plecarea fratilor de origine elvetiana Enrico, Carlo si Arturo Hintermann, primul se pare ca a spus "nu veti mai castiga un campionat, atata timp cat eu sunt in viata".

Cert este ca profetia s-a adeverit, pentru Milan a urmat o seceta de 43 de ani, in care a cucerit doar un trofeu in 1916, campionatul de razboi, neoficial si nerecunoscut ulterior de Federatia Italiana de Fotbal, in timp ce, in aceeasi perioada, Inter s-a incoronat campioana a Italiei de cinci ori. Blestemul s-a ridicat in 1951, cand, cu un maghiar pe banca, Lajos Czeizler, si cu legendara tripleta suedeza Gunnar Gren - Gunnar Nordahl - Nils Liedholm in atac, Milan a castigat campionatul si Cupa Latina, deschizand din nou drumul catre gloria nationala si internationala. Trecusera 43 de ani de la scindarea "interistilor", iar Enrico Hintermann deceda in acelasi an.