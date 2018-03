ULTIMA ORA | Reactie nervoasa a lui Mihai Stoica PE TERENUL INGHETAT de la Sibiu: atac la Burleanu si FRF

Hermannstadt - FCSB a fost amanat cu o ora! Mihai Stoica a reactionat nervos chiar pe teren, vorbind in fata reporterilor prezenti.

"Este o bataie de joc! Partea proasta nu e ca suferim noi, care am cheltuit 35.000 euro pentru aceasta deplasare, ci oamenii astia care au venit pe stadion sa vada echipa orasului jucand impotriva Stelei!

Noi va trebui sa ramanem aici pana maine, pentru ca cel mai probabil conditiile meteo nu se vor imbunatati.

Iar maine probabil ca domnul Burleanu si domnul Felix Grigore vor face un brainstorming pentru a gasi o noua data.

Sunt din 1992 in fotbal, dar asta este cea mai mare bataie de joc!

E o bataie de joc la adresa echipei care a adus cei mai multi bani in fotbalul romanesc!

Asta e picatura care umple paharul si votantii sa inteleaga ca avem o singura sansa: sa mergem pe mana lui Ionut Lupescu, nu pe mana acestor oameni care se comporta asa cum se comporta si nu mai au respect pentru noi.

Noi am cerut amanarea. Cand Valeriu Argaseala, membru in CEx, l-a intrebat pe Felix Grigore de ce nu ii raspunde, acesta i-a zis: "Iarta-ma ca nu stau drept in fata ta". Aceasta este reactia unui oficial FRF", a spus Mihai Stoica.