Record PENIBIL in Romania! Cate bilete s-au vandut la Gaz Metan - Astra din sferturile Cupei Romaniei

Fanii n-au vrut sa inghete pe stadion! Au fost -15 grade aseara la Medias, unde s-a jucat Gaz Metan - Astra din sferturile Cupei.

S-au vandut doar 14 bilete! Asistenta totala s-a ridicat la 60 de oameni. Restul fata de platitorii de bilete au fost posesori de abonamente si invitatii.

La doar 50 de kilometri distanta, pe o temperatura identica, vor fi diseara 8000 de oameni pe stadion pentru Sibiu - Steaua. Organizatorii au vandut toate tichetele puse in vanzare. La Sibiu au fost pregatiri speciale pentru vizita ros-albastrilor. A fost montata o instalatie provizorie de nocturna, doar pentru acest meci, si s-au facut lucrari de amenajare in tribune. Sunt sanse mici ca eforturile gazdelor sa se vada. A nins masiv in ultimele 48 de ore si totul e acoperit de zapada!