Mesajul transmis in miez de noapte de marele Rivaldo, dupa ce fiul sau a castigat Cupa Ligii cu Dinamo

Dinamo a castigat primul sau trofeu cu Dinamo. Atacantul brazilian in varsta de 22 de ani, autor a doua goluri pentru formatia alb-rosie de la sosirea in Romania, in iarna, a evoluat si el cu ACS Poli, fiind protagonistul unei foarte mari ratari.

Rivaldinho a fost in culmea fericirii dupa victoria din Cupa Ligii, acesta postand la scurt timp dupa terminarea partidei o fotografie pe contul de Twitter.

Si tatal sau a fost la fel de bucuros! Rivaldo i-a transmis felicitari fiului sau si i-a spus ca este mandru de el.

"Felicitari fiului meu pentru reusita extraordinara! A castigat Cupa Ligii cu Dinamo Bucuresti! Dumnezeu e mare", a scris Rivaldo.