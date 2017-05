VIDEO: Cea mai nebuna celebrare la gol! S-a infasurat intr-un covor imediat dupa ce a inscris :)

Columbianul Kevin Londono a gasit un mod original sa se bucure pentru un gol.

S-a infasurat intr-o reclama aflata in spatele portii, spre amuzamentul colegilor sai.

Atacantul s-a ales cu un cartonas galben, dar nu ii pare rau. Filmuletul a ajuns viral in toata lumea.

Imaginile vin de la un meci din campionatul Columbiei, intre Santa Fe si Jaguares, disputat in capitala Bogota.

Have you ever seen a celebration like this? It earned him a booking but well played Kevin Londono ???????????? pic.twitter.com/4Fk88lvkeO