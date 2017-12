Unde a ajuns sa joace cel mai titrat fotbalist strain din istoria Romaniei! Cadu, omul care a marcat ultimul deceniu

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

A fost adus in 2006 de la Boavista si a reusit sa marcheze istoria CFR-ului, castigand 3 titluri, 3 Cupe si 2 Supercupe alaturi de echipa din Gruia. Capitan al formatiei clujene, cu care a participat in UEFA Champions League si a bifat cel mai bun sezon de Liga al unei echipe romanesti, Cadu a imbracat tricoul visiniu timp de 8 ani.



Ajuns la 35 de ani, Cadu inca mai joaca, dar la un nivel scazut. Fotbalistul lusitan s-a transferat in urma cu doar cateva luni la o echipa de liga a treia.



Fundasul a lasat in urma performanta si joaca mai mult de placere.

Dupa ce a mai imbracat tricourile lui Gil Vicente si Leixoes, in prima si a doua liga portugheza, Cadu a ajuns la Merelinense, din cel de-al treilea esalon.

Cadu a fost integralist in 9 din 13 partide pentru formatia sa, care se afla pe locul 5 in Grupa A, la 4 puncte de locul de baraj.