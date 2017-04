Un jucator de la Zenit, aproape de atentatul care a indoliat Rusia: "Am fost aproape, am fugit imediat acasa si am deschis TV-ul"

Un atentat nerevendicat a avut loc ieri la metroul din Sankt Petersburg. Acesta s-a soldat cu 11 morti si peste 50 de raniti, potrivit autoritatilor ruse.

In apropierea zonei unde a avut loc atentatul se afla si un fotbalist de-ai lui Mircea Lucescu! Italianul Domenico Criscito, fundasul stanga al lui Zenit, a povestit in presa rusa ca a auzit momentul deflagratiei, plecand repede catre casa.

Criscito se afla la o cafenea in momentul deflagratiei care a avut loc intr-o statie de metrou.

"Eram la masa, la cateva sute de metri. Mi-a fost imposibil sa inteleg ce se intampla pe moment. Am mers acasa, am deschis televizorul si abia apoi am realizat ce s-a intamplat", a spus jucatorul italian.

Dispozitivul detonat la metrou a fost unul artizanal. Din cate se pare, atentatorul a lasat o valiza intr-un vagon al metroului. Autoritatile cauta responsabilii.