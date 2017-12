Scene socante: a fost macel la Partizan - Steaua Rosie! Ultrasii lui Partizan s-au batut intre ei, iar invinsii au fost dezbracati la piele si arsi cu tortele

Eternul derby al fotbalului din Serbia, ajuns la editia a 156-a, a oferit scene socante. Pe teren, Partizan - Steaua Rosie s-a incheiat 1-1.

Derbyul marilor orgolii din fotbalul sarb s-a transformat intr-o bataie incredibila intre fanii aceleiasi echipe! Ultrasii lui Partizan, recunoscuti pentru actele lor de huliganism, au fost mai ocupati sa isi dispute suprematia in propria peluza.

Presa din Serbia scrie ca un conflict violent a avut loc in finalul primei reprize, atunci cand un grup de ultrasi, Zabrajeni, a incercat sa dea "o lovitura de peluza" si sa preia controlul. In minoritate, ei au primit un raspuns violent din partea celorlalti (Alcatraz) si au fost batuti minute bune, apoi dezbracati, arsi cu tortele si predati fortelor de ordine aflate in fata peluzei.

In urma evenimentelor, 17 raniti au avut nevoie de ingrijiri, in timp ce unul dintre acestia se afla in stare grava la spital.

Initial, informatia, publicata si de alte ziare importante de pe continent, a fost ca fanii batuti erau din peluza celor de la Steaua Rosie si se infiltrasera intre cei ai lui Partizan.

Pe teren, meciul s-a incheiat 1-1, cu golurile marcate de Soumah (Partizan) si Boakye (Steaua Rosie).

Dupa 22 de etape, Steaua Rosie e lider in campionatul Serbiei, cu 57 de puncte, 9 mai multe decat Partizan.