Samir Nasri, suspendat pentru DOPAJ! La 30 de ani, jucatorul risca sa-si incheie cariera! Cum a comis-o

Francezul Samir Nasri a fost suspendat de catre UEFA pentru dopaj!

De la Manchester City la Sevilla, iar apoi fara club si suspendat pentru dopaj! Fostul international francez a fost suspendat de catre UEFA timp de 6 luni pentru dopaj.

Totul a inceput cu o vizita la o clinica de infrumusetare din SUA, transformata in scandal de tabloide. Nasri si-a facut tratament anti-imbatranire la Drip Doctors, clinica unde merg vedetele din SUA sa isi faca tratamente de infrumusetare.

Pentru Nasri a fost mai mult decat atat. Cineva i-a spart contul de Twitter si a postat mesaje cu confesiuni legate de metodele folosite de clinica si despre o presupusa aventura intre jucator si femeia care l-a tratat.

Apoi, lui Nasri i s-a facut rau pe teren cand juca pentru Sevilla si a intrat in atentia agentiei antidoping din Spania. Aceasta l-a gasit dopat cu o substanta injectabila, folosita in mod normal pentru tratamentele de infrumusetare. Aceasta este insa interzisa sportivilor de performanta dupa o anumita limita, depasita in cazul francezului.

Nasri si-a cautat dreptatea la UEFA si TAS, insa a pierdut. Ramas fara club dupa despartirea de Antalyaspor in luna ianuarie, Nasri e acum suspendat timp de 6 luni.