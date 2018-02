OPRESTE-TE DIN ORICE FACI! :) Zeul executiilor spectaculoase a recidivat! Golul marcat de Quaresma in weekend este definitiva genialitatii: VIDEO

Acelasi Ricardo Quaresma este, insa, si aceea a jucatorului care nu a reusit sa isi transforme genialitatea in cea mai inalta performanta si sa o cimenteze cu trofee individuale pentru care ar fi fost in mod normal favorit. Iar aici vorbim de Balonul de Aur.

Ajuns la 34 de ani, portughezul, care s-a remarcat de-a lungul carierei prin caracterul sau temperamental si prin numeroasele capricii, continua, insa, sa incante!

Quaresma a marcat din nou pentru Besiktas in superderbyul cu Fenerbahce, castigat de echipa sa cu 3-1. El a dat o dubla, iar unul dintre goluri a fost o adevarata bijuterie. "Trivela" se numeste executia cu care Quaresma a marcat.

A post shared by Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial) on Feb 25, 2018 at 11:26am PST

In urma cu doua luni, Quaresma a mai fost protagonistul unei faze virale, dupa o preluare senzationala in meciul cu Osmanlispor.

This first touch from Besiktas midfielder Ricardo Quaresma is just ????... pic.twitter.com/bIkeNvL0Wv