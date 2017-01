Mai bun ca Messi, Ronaldo si Zlatan in acest sezon. Jucatorul implicat intr-un gol la fiecare 49 de minute

Atacantul nationalei Frantei traverseaza un sezon bun in tricoul lui Arsenal si a inceput anul 2017 cu doua goluri, dintre care unul de-a dreptul fabulos.

Olivier Giroud se pozitioneaza pe primul loc al topului celor mai productivi jucatori din top 5 campionate ale Europei.

Intr-un clasament intocmit de OPTA, Giroud a fost pozitionat pe primul loc, peste Falcao, Boschilla, Mbappe ori Iheanacho.

Olivier Giroud a fost implicat in acest sezon intr-o faza de gol la circa 49 de minute.

Giroud a inscris 6 goluri si a dat 4 pase decisive pentru Arsenal in Premier League, in acest sezon.

Francezul a mai marcat de doua ori in Champions League si a mai oferit un assist in Cupa Angliei.

49 - @_OlivierGiroud_ is involved in a goal every 49 minutes in the Premier League 16/17, best rate among the Top 5 (min. 5 goals). Fighter. pic.twitter.com/AWD9ZkLeKY