Lucescu a ratat obiectul sezonului si 99% pleaca de la Zenit! Torje, doua pase de gol in ultima etapa

Zenitul lui Mircea Lucescu a castigat meciul din ultima etapa, 2-0 cu Lokomotiv, dar victoria n-a fost de ajuns pentru indeplinerea obiectivului, clasarea pe un loc de Champions League.

Zenit a invins-o pe Lokomotiv in deplasare cu 2-0, in ultima etapa a campionatului din Rusia, si a terminat sezonul pe locul 3, astfel ca va evolua in preliminariile Europa League.

Tot astazi, Terek Groznii, cu Gabriel Torje pe teren pana in minutul 86, s-a impus in deplasare, cu scorul de 3-1, in fata formatiei Krilia Sovetov. Torje a pasat decisiv in minutele 37 si 76, la golurile unu si trei ale echipei sale, marcate de Mbengue si Balaj. Gheorghe Grozav a fost rezerva la Terek.

Rostov, cu Andrei Prepelita pe teren din minutul 53, a fost invinsa in deplasare de Orenburg, scor 2-0.

Arsenal Tula, cu Alexandru Bourceanu integralist, s-a impus cu scorul de 3-0 in fata echipei Spartak Moscova, iar FK Ural, cu Eric Bicfalvi pe teren tot meciul, a pierdut, scor 0-1, in fata formatiei Ufa.

Campionatul a fost castigat de Spartak Moscova, cu un total de 69 de puncte. Spartak va juca in grupele Ligii Campionilor.

A doua clasata, TSKA Moscova (62 de puncte), va evolua in turul trei preliminar al Ligii Campionior.

Zenit, locul 3, cu 61 de puncte, si Krasnodar, locul 4, cu 49 de puncte, vor juca in turul trei preliminar Europa League.

Terek Groznii a incheiat pe locul cinci, cu 48 de puncte, la egalitate cu Rostov (locul 6).

Ural s-a clasat pe locul 11, cu 30 de puncte, in timp ce Arsenal Tula, locul 14, cu 28 de puncte, va juca la baraj pentru salvarea de la retrogradare.

Au retrogradat direct ultimele doua clasate, Krilia Sovetov Samara (locul 15, 28 de puncte) si Tom Tomsk (locul 16, 14 puncte).

News.ro