Jucatorul care a refuzat Barcelona si a ajuns in MLS-ul american: "Nu voiam sa fiu baiat de mingi pe Camp Nou"

99% dintre fotbalisti ar spune fara ezitare "da" atunci cand ar primi un telefon de la Barcelona. Intre cei 1% pentru care o mutare la Barca nu e o varianta se afla, insa, si Sebastian Giovinco.

Fostul mijlocas exploziv al lui Juventus, in varsta de 29 de ani, a refuzat o mutare la Barcelona.

Sebastian Giovinco nu a refuzat clubul catalan din motivele pentru care ar face-o, de exemplu, Ronaldo ori Sergio Ramos, insa pentru ca, spune el, nu ar fi fost titular.

"Nu am vrut sa fiu baiat de mingi pe Camp Nou", a spus Giovinco intr-un interviu.

Mijlocasul de 29 de ani s-a transferat in 2015 la FC Toronto, in Major League Soccer, dar spune ca prestatiile bune au facut ca anul trecut formatia catalana sa faca o propunere de imprumut.

"Este adevarat, a existat interes din partea Barcelonei, dar as fi fost baiat de mingi acolo. Cu cele trei stele din atac, probabil ca nu as fi fost titular. Nu am fost interesat, pentru ca eu vreau sa joc constant, sa bifez cat mai multe minute", a spus Giovinco intr-un interviu, fiind citat si de publicatia online Goal.com

Internationalul italian, care a bifat 23 de meciuri pentru Squadra Azurra, spune ca ina are oferte din Europa.

"Piata este activa, sunt multe discutii cu cei de la Toronto. Eu sunt fericit aici si vom vedea ce se va intampla. Depinde de club.

Impresarul meu mi-a spus de cateva oferte. Nu imi lipseste Italia, sunt fericit in MLS.

De cand am plecat de la Juventus, care ramane cea mai puternica echipa din Italia, nu m-am gandit sa joc la alta echipa din Serie A", a mai spus Giovinco.