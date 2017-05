Imagini incredibile: 50.000 de oameni au asteptat pe stadionul gol primul titlu dupa 18 ani! Finalul a fost de cosmar! VIDEO

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Feyenoord a ratat ocazia de a castiga titlul de campioana a Olandei cu o etapa inainte de finalul sezonul in urma infrangerii cu 3-0 in fata rivalilor locali, Excelsior. Cum Ajax a castigat cu 4-0 in fata celor de la Go Ahead Eagles, lupta pentru titlu va fi decisa in ultima etapa, Feyenoord avand 1 punct avans in clasament.

Peste 50.000 de fani au mers pe stadionul De Kuip pentru a vedea meciul pe un ecran urias - finalul i-a dezamagit crunt pe fanii lui Feyenoord iar in oras au avut loc batai cu politia, peste 100 de fani fiind arestati.

Sperantele celor de la Feyenoord de a-si asigura din acest weekend primul titlu din 1999 incoace s-au risipit dupa 3 goluri primite intr-un interval de doar 8 minute in repriza a 2-a.



Just received this from a friend. Feyenoord could have clinched the Dutch title today. Packed stadium to watch match on a screen. Losing 0-3 pic.twitter.com/d9TbPwmYF8 — Christian Machowski (@Christian_ESEM) May 7, 2017