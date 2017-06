Golul finalului de sezon in Europa! Kimmich a marcat SENZATIONAL pentru Germania. VIDEO

Eriksen a marcat primul, dupa 18 minute, in amicalul jucat pe stadionul lui Brondby. Kimmich si-a ales cel mai bun moment pentru o executie magica. Fotbalistul lui Bayern a inscris cu o foarfeca de milioane in minutul 88! Danemarca - Germania s-a terminat 1-1.

⚽️ WHAT A GOOOAAAALLLL!!!! Joshua #Kimmich with the overhead kick to level the scores late on! (88') #DieMannschaft #DENGER 1-1 pic.twitter.com/F4zCmFjOSR