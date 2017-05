GENIAL! Simeone si Klopp au aparut sub forma unor HOLOGRAME la conferinta de presa! Anuntul facut de antrenorul lui Atletico

Bayern Munchen, Atletico Madrid si Liverpool vor participa la Audi Cup 2017.

Prima conferinta de presa din istoria fotbalului cu holograme a avut loc astazi in Munchen! Carlo Ancelotti, prezent in carne si oase, i-a avut alaturi pe Diego Simeone si Jurgen Klopp, prezenti sub forma unor holograme! Toata conferinta a fost transmisa live pe Facebook.

Diego Simeone a anuntat in cadrul conferintei ca va ramane la Atletico si in sezonul viitor, el mai avand contract pana in vara lui 2018. "Faptul ca ma aflu aici pentru a prezenta acest turneu este un semn clar ca voi ramane si ne vom revedea in iulie la Audi Cup" a spus Simeone.

Audi Cup va avea loc pe Allianz Arena pe 1 si 2 august si vor participa 4 echipe - singurele confirmate pana acum sunt Bayern, Atletico si Liverpool.