Forma e temporara, clasa e permanenta! Casillas, parada FABULOASA in derby-ul cu Sporting! Decizia incredibila anuntata de FC Porto dupa meci

FC Porto a castigat derby-ul cu Sporting Lisabona in urma unei parade exceptionale a lui Iker Casillas.

Chiar daca au trecut ceva ani de cand nu mai este unul dintre portarii de top din lume, Iker Casillas demonstreaza si la 36 de ani ca este unul dintre goalkeeperii reprezentativi pentru fotbalul ultimilor 15 ani. Casillas a avut o contributie decisiva in victoria lui Porto cu 2-1 in fata lui Sporting, reusind sa apare incredibil in minutul 86!

La finalul meciului a venit insa un anunt trist - FC Porto a decis sa nu ii prelungeasca actuala intelegere lui Casillas iar acesta va parasi echipa in vara!

FC Porto se afla pe primul loc in prima liga din Portugalia, cu 8 puncte peste Benfica (un meci in minus) si Sporting.