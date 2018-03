Ei le vor calca pe urme lui Neymar si Coutinho! 10 brazilieni care vor uimi Europa

Un jurnalist din Brazilia prezinta viitoarele staruri ale celei mai talentate tari din lumea fotbalului.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! AZI, 14:00 la PRO X: Hermannstadt - Steaua in Cupa Romaniei!

Autor: Joao Vitor Roberge

Brazilia e o pepiniera de fotbalisti talentati, toata lumea stie. Insa, lumea nu prea vrea sa stie, nu prea se intereseaza despre ce se intampla intr-un centru frumos si plin de valori asa cum este America de Sud. In general, lumea are ochi doar pentru fotbalul din Champions League, cu doar cinci campioane diferite in 10 ani, care traieste la cel mai inalt nivel, cu sume obscene de bani, miliarde si miliarde.

Daca stii care sunt cele 20 de cluburi care vor juca in Campionatul Brazilian sau cine sunt cei mai buni fotbalisti in prima liga din Chile in acest sezon esti o exceptie fericita. Dar, ma rog, din pacate nici macar noi din Brazilia nu vedem vecinii nostrii asa cum trebuie.

Dupa generatia Neymar-Coutinho, mai sunt fotbalisti tineri extrem de valorosi, care speram ca vor face o figura excelenta in Europa la un moment dat.

Citeste continuarea pe IonAlexandru.ro