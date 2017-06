Descoperirea macabra facuta dupa moartea lui Tiote! De ce sufera africanii stopuri cardiace in timpul meciului

Tiote a decedat in China in urma cu 10 zile.

Decesul lui Tiote in China a dus la mai multe dezvaluiri. Acesta s-a prabusit pe teren din cauza unui stop cardiac, un moment asemanator cu clipa care a socat Romania anul trecut, cand Patrick Ekeng a murit in timpul unui meci.

Ca si in cazul lui Ekeng, Tiote nu a fost resuscitat de urgenta asa cum trebuie. Baza de antrenament a chinezilor nu avea un defibrilator si nici alte instrumente de interventie in caz de urgenta in astfel de cazuri, Tiote neavand nicio sansa dupa ce a ajuns la spital.

Tiote se inscrie pe o lista mult prea lunga de jucatori africani ce au suferit atacuri cardiace in timpul meciului sau la antrenament. Un studiu facut public de federatia din Nigeria, arata ca 75% din jucatorii ce au murit pe teren din 1990 incoace, sunt de origine africana!

Acestia spun ca africanii au o predispozitie pentru afectiuni cardiace la eforturi mari prelungite, avand o afectiune la nivelul sangelui ce poate degenera in afectiuni cardiace.

Afirmatia nigerienilor nu a fost confirmata de expertii din Anglia, care analizeaza si ei cauzele mortilor pe teren, insa nici infirmata. Britanicii spun ca cea mai mare problema in astfel de cazuri sunt jucatorii care ies "negativ" la analize, desi ei sufera de o afectiuni. "Se numeste 'negativ fals' si este o problema foarte mare", spune unul dintre experti.

Jucatorii celebri care au murit de afectiuni cardiace:

Marc-Vivien Foe - camerunez, 2003 - a decedat la Cupa Confederatiilor intr-un meci cu Franta. A ajuns in viata la spital insa a decedat la scurt timp. In urma autopsiei i s-a gasit o boala ereditara la inima.

Henry Ihelewere - nigerian, 2012 - la 21 de ani, nigerianul juca la Delta Tulcea si a murit la un amical cu Balotesti. A murit dupa ce a ajuns la spital.

Sekou Camara - malez, 2013 - a murit la antrenament, inainte sa ajunga la spital. Juca in Indonesia.

David Onyia - nigerian, 2015 - s-a prabusit pe teren la un amical si a murit dupa ce a ajuns la spital. Juca in Malaesia.

Patrick Ekeng - camerunez, 2016 - s-a prabusit pe teren la meciul dintre Dinamo si Viitorul si a murit la 2 ore dupa ce a ajuns la spital.