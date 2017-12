Cristiano Ronaldo nu este in TOP 10 cei mai buni atacanti din acest sezon! Cum arata cel mai bun 11 de pana acum: Man City are cei mai multi jucatori

CIES Football Observatory a publicat raportul pe ultimul semestru.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

In fiecare semenstru, CIES Football Observatory publica un raport al jucatorilor care au avut cele mai bune evolutii in primele 5 campionate din Europa luand in calcul statisticile jucatorilor in functie de cerintele postului. In ultimul raport a fost publicat cate un top 10 pentru 8 pozitii. Doar jucatorii cu peste 720 de minute au fost inclusi.

Cristiano Ronaldo, desemnat saptamana trecuta Balonul de Aur in 2017, nu a prins un loc in primii 10 atacanti, clasament in care Kun Aguero se afla pe primul loc. Lionel Messi este primul in clasamentul extremelor, Neymar aflandu-se pe locul 3. Totusi, brazilianul prinde echipa semestrului deoarece evolueaza pe celalalt flanc fata de ocupantul locului 2, Raheem Sterling.

Manchester City are 4 jucatori in echipa sezonului de pana acum. In topuri remarcam si 2 jucatori de la Lazio, adversara Stelei din 16-imile Europa League - Ciro Immobile si Luis Alberto.