Scene SOCANTE la meciul lui Ajax. Un jucator s-a prabusit pe teren, jucatorii au inceput sa planga. Informatii de ultima ora

Momente cumplite in timpul amicalului dintre Ajax si Werder Bremen, disputat in Austria.

In minutul 72, Abdelhak Nouri s-a prabusit pe teren fara sa fi fost lovit de niciun adversar. Ambulanta a intrat pe gazon si pustiul a primit ingrijiri medicale de urgenta sub privirile terifiate ale jucatorilor. Fotbalistii au plans in asteptarea unor vesti de la echipele de interventie. Nouri a fost in cele din urma preluat de un elicopter. Primele vesti sunt ca starea sa e acum stabila si ca are puls. Medicii i-au detectat o aritmie cardiaca.

Something's going on with Abdelhak Nouri. Has been receiving treatment for 10 minutes now. Take care Appie! pic.twitter.com/UUWSNqNMmG July 8, 2017

Kom op Nouri! stay strong pic.twitter.com/KAeZVDZja0 — Yaya (@yayaajax) July 8, 2017

Nouri had cardiac arrhythmia (irregular heartbeat) but is stable and has a pulse. — AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) July 8, 2017