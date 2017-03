Cea mai mare revenire din istoria Champions League. Barca i-a doborat recordul lui Deportivo de acum 13 ani

Lyon - AS Roma, azi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Barcelona a reusit o intoarcere spectaculoasa de scor in dubla cu PSG, dupa 0-4 in tur castigand cu 6-1 meciul de aseara. Catalanii au dat golul victoriei in minutul 95, aducand o calificare istorica.

Cea mai mare intoarcere de scor din istoria Champions League a fost facuta, pana aseara, de Deportivo, in 2003-2004, cand Deportivo a revenit de la 1-4 si a castigat cu 4-0 in retur!

In cele mai tari reveniri, Barcelona mai are doua reusite, dupa 3-1 cu Chelsea castigand cu 5-1 in retur, in 2000, iar in 2013 a intors un 0-2 cu AC Milan si a castigat cu 4-0 pe Nou Camp.

Cele mai tari reveniri in Champions League

1999-2000: Chelsea 3-1 Barcelona si Barcelona 5-1 Chelsea, in sferturi

2003-2004: AC Milan 4-1 Deportivo, Deportivo 4-0 AC Milan, in sferturi

2003-2004: Real Madrid 4-2 Monaco, Monaco 3-1 Real Madrid, in sferturi

2011-2012: Napoli 3-1 Chelsea, Chelsea 4-1 Napoli, in optimi

2012-2013: AC Milan 2-0 Barcelona, Barcelona 4-0 AC Milan, in optimi

2013-2014: Olympiacos 2-0 Man United, Man United 3-0 Olympiacos, in optimi

2014-2015: Porto 3-1 Bayern Munchen, Bayern Munchen 6-1 Porto

2015-2016: Wolfsburg 2-0 Real Madrid, Real Madrid 3-0 Wolfsburg