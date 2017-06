Benzema s-a dus in Dubai si a ajuns in masina de politie! A filmat tot momentul si l-a postat pe net

Atacantul Realului a vrut sa vada cum este masina de lux condusa de politisti in Dubai.

Karim Benzema a distribuit pe retelele de socializare poze si un clip din Dubai, acolo unde se afla in vacanta. In clip, Benzema se afla in interiorul unei masini de politie!

Atacantul francez n-a avut insa probleme cu legea - a rugat un politist sa-l plimbe cu masina de lux a politiei, un McClaren.