Balotelli pleaca GRATIS si ar putea prinde un transfer de senzatie! Detalii de ultima ora

Mario Balotelli isi incheie in vara contractul cu Nice. Are mai multe variante tari de transfer.

Atacantul de 27 de ani si-a relansat cariera in Ligue 1. La finalul sezonului are de ales intre Premier League si Serie A. Napoli ar fi optiunea sa numarul 1. Super Mario a fost propus de agentul Mino Raiola liderului din Italia, care n-a dat inca un raspuns. Nici Anglia, unde Balotelli a jucat pentru City si Liverpool, nu e o destinatie exclusa.



"Mario e gata sa se intoarca in Premier League. S-a maturizat si a devenit unul dintre cei mai buni 10 atacanti din lume", a spus Raiola.

"Valoreaza 100 de milioane de euro, e cel mai bun varf italian in acest moment. E o super afacere, pleaca liber in vara. Negociez cu multe cluburi. Am vorbit cu Juventus, Roma, Napoli si Inter", a mai adaugat Raiola.

Balotelli a inscris 20 de goluri pana acum, in acest sezon.