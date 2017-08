Mutare de 30 de milioane de euro pentru Sporting! Ce atacant FABULOS isi iau portughezii inaintea dublei cu Steaua

Sporting Lisabona e aproape de o mare lovitura, cu cateva zile inainte de meciul cu Steaua.

Cotidianul Record anunta ca Sporting e aproape sa-l imprumute pe Gabriel "Gabigol" Barbosa de la Inter Milano. Atacantul braziilian a fost adus vara trecuta de la Santos pentru 30 de milioane de euro, insa acesta nu s-a adaptat la fotbalul italian si va fi imprumutat de antrenorul Luciano Spalletti.

Gabigol a refuzat deja cateva oferte de imprumut, dar este dispus sa mearga la Sporting, acolo unde e convins ca se va adapta cu rapiditate.

"Sporting are prioritate, Gabigol e dispus sa joace pentru un sezon la Lisabona", a anuntat agentul tanarului atacant, considerat la fel de talentat ca Gabriel Jesus, ajuns la Manchester City.

