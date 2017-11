A scapat cu viata dupa ce a fost muscat de cap de un caine, iar acum viseaza sa fie urmatorul Doroftei. VIDEO

Un pusti de la box a scapat cu viata dupa ce un caine l-a muscat de cap. Copilul din Ploiesti a depasit momentul si acum e o fiara in ring.

Vlad e unul dintre cei buni luptatori de la clubul lui Titi Tudor. La 6 ani, el a fost muscat de cap de cainele bunicilor.



"Cainele nu l-a recunoscut, avand o gluga pe cap. A fost muscat foarte rau, i-a tras gluca cu tot cu scalp, a fost foarte rau", pivesteste mama sa.



Pustiul s-a recuperat si de un an s-a apucat de box. Are grija sa nu ia multi pumni.



"Nu am teama! De cand s-a intamplat accidentul cu cainele nu mi-a mai fost teama de nimic", spune si micutul curajos.