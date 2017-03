Performanta uluitoare pentru un pusti de 20 de ani! Doar 6 jucatori in istorie au marcat atat intr-un singur meci. Cate puncte a dat

In varsta de doar 20 de ani, Devin Booker a scris istorie in NBA, marcand 70 de puncte in esecul echipei sale, Phoenix Suns, scor 120-130, contra lui Boston Celtics

Surpriza imensa in NBA! Cand Phoenix Suns parea ca a "incheiat" sezonul, concentrandu-se mai mult pe numarul pick-ului din urmatorul draft, penultima echipa din clasamentul Conferintei de Vest a fost atractia serii de vineri din campionatul nord-american de baschet. Motivul? Un tanar de doar 20 de ani! Care, brusc, a ajuns in atentia camerelor de luat vederi dupa o performanta senzationala.

E drept, Phoenix a pierdut, scor 130-120, meciul din TD Garden, contra lui Boston Celtics, insa pretentiosii fani ai lui Boston au avut motive de aplauze. Devin Booker, jucatorul de doar 20 de ani al lui Suns, a marcat nu mai putin de 70 de puncte in partida de vineri seara, dintre care 51 doar in repriza secunda!

Un record pentru NBA, niciun jucator atat de tanar neavand o asemenea performanta in istorie. Doar LeBron James si Brandon Jennings mai reusisera meciuri cu cel putin 50 de puncte pana la implinirea varstei de 21 de ani.

Mai mult, intr-un sezon in care cifrele si mediile ofensive au explodat, nici macar Russell Westbrook sau James Harden, jucatori care umplu statsheet-urile meci de meci, nu au ajuns atat de sus.

Iar in istorie, doar sase jucatori mai marcasera cel putin 70 de puncte intr-un meci: Wilt Chamberlain (record de 100 de puncte intr-un meci, a marcat cel putin 70 de puncte de sase ori), Kobe Bryant (81 de puncte in Lakers - Raptors, 2006), David Thompson (73 de puncte in 1978), Elgin Baylor (71 de puncte, 1960) si David Robinson (71 de puncte, 1994).