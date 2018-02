Gest SENZATIONAL al stelistilor! Ce au facut pentru un fan de ziua lui

Baschetbalistii de la Steaua i-au facut o surpriza uriasa de ziua lui unui pusti care viseaza sa dea cosuri in NBA!

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Baiatul e stelist de cand se stie si joaca baschet de sase ani. N-a lipsit de la antrenament nici in ziua in care a implinit 13 ani. A ramas fara cuvinte cand a vazut ca, in locul colegilor de la juniori, in sala sunt idolii lui de la Steaua.



Pana sa ajunga in NBA, pustiul spera sa castige macar un titlu cu Steaua. Baiatul merge in galerie la fiecare meci stelistilor de la baschet.