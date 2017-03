VIDEO INCREDIBIL! Mourinho, surprins de camere cand a injurat un adversar! Ce l-a SCOS DIN MINTI

Jose Mourinho a incheiat extrem de nervos partida cu Bournemouth din Premier League, incheiata cu scorul de 1-1. Tinta furiei lui a fost fundasul Tyrone Mings, cel care putea fi eliminat in prima repriza si apoi sa provoace eliminarea lui Zlatan Ibrahimovic. Ambii risca sa fie suspendati de comisia federatiei dupa incidentul din finalul reprizei.

Mourinho l-a considerat vinovat pe Mings pentru incident si a avut o altercatie cu acesta la pauza meciului, totul fiind filmat. Cel care a fost injurat insa de Mourinho a fost Harry Arter - camere l-au filmat pe Mourinho cand i-a spus "f**k off!".

Culmea, Arter a fost in centrul unui alt moment cu un antrenor important din Premier League - Pep Guardiola l-a felicitat dupa partida dintre Bournemouth si Man City pentru ca devenise tata.

Mourinho a spus la finalul partidei ca MIngs ar fi trebuit eliminat, insa l-a felicitat pe arbitrul Kevin Friend pentru prestatie: "Nu putem sa dam vina decat pe noi pentru egal. Boruc a fost cel mai bun de pe teren" a spus Mourinho.

Video: Mourinho arguing with Mings at half-time #mulive [via @VivaMourinho] pic.twitter.com/J4afuD8ANl