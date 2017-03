Tradarea uriasa pregatita in Premier League! Starul lui Pep care s-ar putea duce langa Mourinho la vara

Pep si Mourinho nu trec prin cele mai bune perioade ale carierelor lor, iar rivalitatea intre cei doi pare sa fi trecut pe plan secund in acest moment.

Acest lucru s-ar putea schimba la vara, cand unul dintre jucatorii cu cel mai mare salariu de la Manchester City ar putea imbraca tricoul rivalei Manchester United.

Dimitri Seluk, controversatul agent al lui Yaya Toure, a dezvaluit pentru Sky Sports ca Yaya Toure ar putea ajunge la vara pe Old Trafford, dupa ce jucatorul sau a fost trecut pe lista plecarilor la City la finalul acestui sezon.

"De ce nu? Mourinho este un antrenor foarte bun, iar Yaya a fost coleg cu Zlatan la Barcelona. Eu stiu ca aceste cluburi sunt rivale, dar pentru mine si pentru Yaya acest lucru nu este o problema.", a declarat agentul lui Yaya Toure.

Guardian din Anglia a dezvaluit in aceasta saptamana ca pe lista posibilelor plecari de la Manchester City in acest sezon se afla 18 jucatori. Echipa lui Guardiola a fost eliminata deja din Champions League, dupa dubla jucata impotriva lui AS Monaco.

Manchester United se lupta pentru trofeul Europa League in acest sezon. In sferturile Europa League, United va juca impotriva lui Anderlecht, echipa lui Nicusor Stanciu si Alex Chipciu.