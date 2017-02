Supermoment: A scos telefonul in direct si a format un numar. Cine i-a raspuns lui David Luiz :)

David Luiz si Willian, brazilienii lui Chelsea, au fost invitati la o emisiune a postului propriu Chelsea TV. In momentul in care erau in direct, fundasul a decis sa dea un telefon.

David Luiz ramane un bun prieten si un mare admirator al ultimului brazilian care a castigat Balonul de Aur. Luiz si Ricardo Kaka se suna din cand in cand si pastreaza o relatie apropiata.

Ultima conversatie a celor doi a avut loc in direct la Chelsea TV. Luiz si Willian au fost invitati in studio, iar fundasul s-a gandit sa il bage in direct si pe Kaka.

David Luiz l-a introdus pe Kaka prin intermediul Facetime si cei din studio au schimbat cateva vorbe cu mijlocasul de 34 de ani, care acum evolueaza pentru Orlando City, in Statele Unite.

Kaka este ultimul castigator al Balonului de Aur inainte ca Messi si Ronaldo sa puna stapanire pe acest trofeu.