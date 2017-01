Sadio Mane a intrat in istoria fotbalului. Atacantul lui Liverpool a fost eliminat din 3 cupe in doar 4 zile

Mane a avut o saptamana teribila.

Sadio Mane a avut probabil cea mai ghinionista saptamana din istoria fotbalului. Atacantul lui Liverpool si al Senegalului a fost eliminat din 3 cupe in doar 4 zile!

Mane a jucat in sfertul de Cupa Africii, in Senegal - Camerun, acolo unde a ratat penalty-ul decisiv ce a trimis-o pe Camerun in semifinale, in aceeasi zi in care echipa sa de club, Liverpool, era eliminata pe teren propriu de Wolves in Cupa Angliei.

Cele doua eliminari vin la doar 3 zile dupa eliminarea lui Liverpool din Cupa Ligii, dupa 0-1 cu Southampton, de asemenea pe teren propriu.

Mane a fost eliminat astfel din lupta pentru 3 trofee in doar 4 zile, Cupa Africii, Cupa Angliei si Cupa Ligii.