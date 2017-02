"S-au inteles!" United mai face un transfer de 100 de milioane! Cu ce golgheter a batut palma Mourinho

Manchester United nu se joaca atunci cand vine vorba de transferuri.

Clubul Manchester United s-a inteles cu Antoine Griezmann pentru un transfer din vara, anunta Daily Telegraph. Jucatorul va incasa un salariu anual de 17,5 milioane de euro, unul dintre cele mai mari din Premier League.

United nu s-a inteles inca si cu Atletico Madrid, iar presedintele spaniolilor a anuntat ca va lupta din greu pentru golgheterul echipei lui Simeone. Griezmann are insa clauza de reziliere de 100 de milioane de euro, suma pe care United e gata s-o plateasca si sa evite astfel opozitia madrilenilor. Potrivit surselor din Franta, atacantul abia asteapta sa joace alaturi de prietenul sau, Paul Pogba, pe Old Trafford.

"Eu stiu deja pe cine vrem sa luam din vara", a spus Mourinho, care nu a adus niciun jucator in aceasta iarna, dar a renuntat la Depay si Schneiderlin. Griezmann va prelua celebrul numar 7 de la United, lasat liber de Depay - trimis la Lyon.

Griezmann a fost golgheterul EURO 2016 si al treilea finalist de la Balonul de Aur in acest an.