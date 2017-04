"Retragerea e pentru tineri. La varsta mea, retragerea e MOARTE!" Ce a spus Wenger cand a fost intrebat despre demisie

Arsene Wenger vrea sa antreneze si in urmatoarele sezoane. Francezul n-a anuntat daca va ramane la Arsenal sau va alege o alta echipa din sezonul viitor.

Wenger a fost criticat de fani, dupa ce Arsenal a cazut pe locul sase in Premier League, in urma a patru infrangeri in cinci meciuri.

"Nu ma retrag. Retragerea este pentru tineri. Pentru oamenii de varsta mea, retragerea este moarte. Inca ma uit la meciuri si mi se pare un lucru interesant. Cand am venit la Arsenal , acum 21 de ani, eram sapte oameni in staf, acum suntem 700. Urasc infrangerile. Pot inţelege fanii nemultumiti, dar singurul lucru pe care il putem face, este sa ramanem uniti pana la finalul sezonului", a declarat Wenger.

Arsene Wenger antreneaza Arsenal din 1996, iar contractul sau va expira in aceasta vara. El a primit propunerea de prelungire a contractului pentru doua sezoane, insa inca nu a anuntat daca va ramane.

News.ro