OFICIAL! Terry pleaca de la Chelsea dupa 22 de ani! Fundasul are sanse mari sa joace la echipa lui Petrescu! 

Chelsea a anuntat oficial despartirea de John Terry la finalul sezonului.

Dupa 22 de ani, John Terry se desparte de Chelsea. E ultimul veteran care pleca de pe Stamford Bridge, dupa cedarea lui Lampard in SUA. E vestea pe care o astepta Dan Petrescu. Daiily Mail a anuntat in urma cu cateva zile e favorit sa-l aduca pe fundasul englez din vara la Al Nasr.

Terry a debutat la Chelsea in 1998, iar de atunci a jucat 713 partide si a marcat 66 de goluri. Terry a fost capitanul lui Chelsea de 578 de ori si s-a aflat pe teren la cele mai tari performante din istoria clubului, titlurile de campion si trofeele Europa League si Champions League.

"Dupa 22 de ani sunt foarte multe de spus si multi oameni carora trebuie sa le multumesc din acest club. De la antrenori, colegi, staff si fani, toti m-au sustinut de-a lungul anilor. Nu pot sa le multumesc suficient. O sa mai am si alte ocazii de a vorbi despre acest subiect in urmatoarele saptamani. O sa-mi decid viitorul in scurt timp, dar in urmatoarele saptamani sunt concentrat si vreau sa-mi ajut echipa sa faca din nou performanta", a spus Terry.