Nikolici a schimbat a sasea echipa de cand a plecat de la Steaua! E incredibil unde a ajuns sa joace!

Stefan Nikolici si-a gasit echipa in Kazahstan!

Fostul atacant al Stelei s-a despartit de sarbii de la Radnik Surdulica si a plecat in Kazahstan, la Kaisar Kyzylorda, din liga a doua. Atacantul muntenegrean este deja in cantonamentul noului sau club din Turcia, scrie ProSport.

Nikolici are 26 de ani si a marcat 3 goluri in 12 meciuri in Serbia in acest sezon.

Nikolici a jucat la Poli Timisoara in Romania, dupa care a ajuns la Steaua pentru 1 milion de euro. In doua sezoane, atacantul s-a remarcat mai mult prin viata extrasporiva agitata.

Nikolici a jucat 28 de meciuri si a marcat 5 goluri pentru Steaua. De atunci a mai trecut pe la Ingheon United, TSKA Sofia, Istra, Termalica Bruk-Bet Nieciecza si Radnik Surdulica.