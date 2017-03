Mourinho s-a dezlantuit! Atac la adresa contestatarilor lui Pogba: "Nu e vina lui ca nu aveti bani sa traiti!"

Jose Mourinho i-a luat la tinta astazi pe contestatarii lui Pogba.

E cel mai scump jucator din lume, dar pana acum Pogba nu pare sa fi confirmat in fata fanilor la Manchester United. Mijlocasul francez este insa aparat de Jose Mourinho, care ii critica extrem de dur pe specialistii de la televiziunile de sport din Anglia care considera ca Paul Pogba reprezinta o mare dezamagire in acest sezon.

"Simt ca lumea isi pierde valorile si stim cu totii ca asta se intampla din cauza invidiei. Imi este teama pentru urmatoarele generatii, daca lucrurile vor merge in directia asta. Nu este vina lui Pogba ca cei care il critica au probleme in vietile lor si au nevoie de fiecare banut ca sa supravietuiasca, in timp ce Paul este un multi-milionar. Nu este vina lui"

"Paul Pogba merita tot respectul, asa cum si familia lui merita sa fie respectata. Este un baiat care provine dintr-o familie muncitoare, o familie cu trei baieti care aveau nevoie de multa mancare pentru ca sunt mari :) Sunt sigur ca mama si tatal lor au muncit din greu ani de zile pentru ei"

"Pogba este un pusti care a venit in Manchester ca adolescent si s-a lupstat pentru o cariera aici, nu i-a fost frica sa plece in alta tara pentru conditii mai bune. Si e un pusti care a ajuns in topul lumii datorita muncii sale. Nimeni nu i-a dat nimic. Sunt extrem de ingrijorat pentru genratia care vine pentru ca totul merge intr-o directie in care invidia este peste tot."

"Eu sunt foarte multumit de Paul, clubul este foarte multumit de Paul. Datorita personalitatii sale, Paul nu da doi bani pe ceea ce se spune despre el", a declarat Jose Mourinho.