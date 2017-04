Mourinho, cel mai slab din ultimii 45 de ani! Ce statistica il pune in anonimat pe banca lui United

Jose Mourinho mai bate un record negativ pe banca lui Manchester United: echipa are cel mai slab bilant pe teren propriu, din ultimii 45 de ani.

Egalul smuls cu greu de Manchester United in fata lui Everton (2-2), miercuri, in etapa intermediara din Premier League, confirma criza prin care trece Jose Mourinho. Desi nu a mai pierdut vreun meci de anul trecut, de pe 23 octombrie, de la esecul cu Chelsea, portughezul este antrenorul lui United cu cea mai slaba linie de clasament la meciurile de acasa din ultimii 45 de ani.

Cu Mourinho pe banca, United a terminat la egalitate 10 meciuri din 20 disputate in Premier League. Bilantul ultimelor sase partide jucate acasa arata si mai dramatic: cinci egaluri si o singura victorie pentru “diavoli”.

Jurnalistii de la ESPN au calculat procentajele de reusita ale tuturor managerilor care au stat pe banca “diavolilor” de la momentul in care Manchester United a revenit in prima liga din Anglia, dupa o experienta fulger de un an in divizia secunda. Chiar si foarte constestatii Louis van Gaal si David Moyes au avut rezultate mai bune decat Mourinho.

Asteptat cu mari sperante de fani pe Old Traford si privit ca un adevarat salvator, Jose Mourinho a avut parte, ca si la revenirea pe banca lui Chelsea, in 2013, de un start anevoios. A pierdut pentru prima data in mai bine de zece ani trei partide la rand cu United, iar locul sase, pe care se afla in acest moment in Premier League, nu ii asigura nici macar o prezenta in Europa League, cu noua etape ramase de disputat.

Sir Alex Ferguson este managerul cu cel mai mare procentaj de reusita pe banca lui United: 72% victorii in meciurile de pe teren propriu.