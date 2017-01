Monstruos! Palace a primit 47 de milioane de la Beijing pentru Benteke! Primul raspuns

Transferat in vara de Palace de la Liverpool, Benteke e acum dorit in China de Beijing Guoan.

Atacantul de 26 de ani a marcat de 8 ori de la inceputul sezonului si a costat-o pe Palace 35 de milioane de euro. Acum, chinezii sunt gata sa plateasca 12 in plus ca sa-l aduca pe Belgian in Asia. In ciuda propunerii uriase, Benteke ezita sa accepte. I-a anuntat pe agentii sai ca se simte bine la actualul sau club si ca isi doreste doar sa-si continue viata in Londra.

Spre deosebire de Benteke, colegul sau din nationala Belgiei, Axel Witsel, a ales banii. Mijlocasul central a semnat cu Tianjin Quanjian, desi era dorit si de Juventus. Witsel a fost prezentat oficial azi de noua sa echipa.