"L-au injunghiat in spate! Stiu cine a facut-o!" Mourinho ataca jucatorii unei echipe din Premier League

Jose Mourinho a reactionat dur dupa demiterea fostului sau secund, Aitor Karanka.

Aflata pe locul 19 in Premier League, Middlesbrough a anuntat saptamana aceasta ca se desparte de managerul Aitor Karanka, aflat pe banca echipei din 2013. Conform presei britanice, nu rezultatele i-au fost fatale lui Karanka, ci un conflict cu mai multi jucatori importanti din echipa, printre care si Stewart Downing.

Mourinho, cel care l-a avut pe Karanka secund la Real Madrid, a confirmat ca jucatorii l-a "sapat" pe antrenorul spaniol de 43 de ani: "Stiu numele (celor responsabili)" a spus Mourinho cand a fost intrebat despre influenta jucatorilor in demiterea lui Karanka.

Managerul lui Manchester United a continuat apoi intr-un mod sarcastic: "Cred ca merita sa fie dat afara. In primul an in care a ajuns, echipa se indrepta spre League One (a 3-a divizie) si i-a salvat. In al 2-lea an i-a dus pe Wembley pentru finala playoff-ului. In al 3-lea an a promovat direct. Cred ca in al 4-lea an merita sa fie dat afara" a spus Mourinho.

Middlesbrough este pe locul 19 in clasamentul din Premier League la 3 puncte de primul loc salvator cu 11 partide inainte de finalul sezonului.