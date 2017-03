Jurnalistii n-au stiut daca Zlatan glumea! Cum a explicat faza SCANDALOASA: "A sarit cu fata in cotul meu!"

Erou in finala Cupei Ligii Angliei, Zlatan Ibrahimovic a avut un meci de uitat contra lui Bournemouth, scor 1-1. Atacantul suedez risca sa fie suspendat pe baza probei video dupa ce l-a lovit cu cotul in fata pe fundasul oaspetilor, Mings.

Ibrahimovic s-a razbunat cu acea lovitura dupa ce Mings l-a calcat pe fata cu 1 minut mai devreme. Si Mings risca sa fie suspendat dupa ce arbitrul nu i-a sanctionat pe cei doi jucatori in cele 2 faze.

Intrebat la finalul partidei despre faza la care l-a lovit pe Mings, Zlatan a avut o explicatie halucinanta: "Aveti televizoare, puteti vedea imaginile. Am sarit, am sarit mult iar el a sarit in cotul meu" a spus Ibrahimovic, conform BBC.

Prestatia lui Zlatan sub asteptari s-a incheiat cu un penalty ratat in a 2-a repriza, egalul facand ca United sa ramana pe locul 6, desi avea sansa sa urce pana pe locul 4.

Ibrahimovic on Mings incident: "You have the TV, you can see the images. I jump up and jump high and he jumps into my elbow." (BBC)