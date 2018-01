A jucat la Chelsea si a fost capitan in nationala Frantei, acum a luat o decizie incredibila. Ce super vedeta a ajuns sa joace in Luxemburg

Fostul star al lui Chelsea Florent Malouda a semnat cu FC Differdange din Luxemburg! Mijlocasul de 37 de ani e stabilit de cateva luni in tara. Oferta lui Differdange a venit in cel mai bun moment. Malouda nu avea echipa, dar nici nu-si dorea sa renunte la fotbal.

"Voia un club la care sa se antreneze. Noi ne-am inteles cu el pentru un contract pana la finalul sezonului, l-am convins sa mai joace!", a spus Fabrizio Bei, presedintele lui Differdange, pentru AFP.

Malouda are 80 de meciuri in nationala Frantei. A jucat 6 sezoane la Chelsea si a castigat alaturi de gigantul englez campionatul si trofeul Champions League.

In acest moment, Differdange e pe 7 in campionatul din Luxemburg (14 echipe).

He lives in Luxembourg, no? Been hanging there since '15, opened a restaurant there last year...https://t.co/E9zU7vSl6p