Incredibilul Zlatan! A stabilit un nou record in Anglia, apoi si-a criticat colegii: "Noi suntem de vina"

Zlatan Ibrahimovic chiar e ca vinul!

"Sunt ca vinul. Cu cat sunt mai batran cu atat sunt mai bun", spunea Zlatan recent intr-un interviu. Nu a fost doar o simpla declaratie. Suedezul a confirmat prin reusitele sale pentru Manchester United.

La 35 de ani si 125 de zile, Zlatan a devenit cel mai batran jucator din istoria Premier League care reuseste sa inscrie 15 goluri intr-un sezon. Zlatan a ajuns vara trecuta de la PSG si a reusit sa inscrie in total 20 de goluri in toate competitiile. Este al saselea sezon consecutiv cand Zlatan inscrie cel putin 15 goluri in campionat si al zecelea la rand cand inscrie cel putin 20 de goluri in toate competitiile.

In ciuda reusitelor numeroase ale lui Ibrahimovic, Manchester United sufera in clasament din cauza lipsei de eficacitate din atac. Echipa lui Mourinho este in continuare pe locul 6 in Premier League, dar s-a apropiat la un punct de Liverpool, doua de Arsenal si trei de Manchester City, ocupanta locului 3. Tottenham are 4 puncte in fata, iar Chelsea conduce detasat, cu 14 puncte in fata lui United.

Zlatan spune ca e doar vina celor de la United pentru situatia din clasament. "Noi am fost principalul inamic al nostru. Am facut multe egaluri si am pierdut puncte importante, situatia putea fi altfel acum. In acest moment trebuie sa ne uitam la celelalte echipe si sa speram ca vor pierde puncte. Oricum, diferenta s-a micsorat, era mult mai mare acum cateva luni, eu cred in continuare in calificarea in Champions League", a spus Zlatan dupa reusita din meciul cu Leicester, castigat de United cu 3-0.