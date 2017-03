Guardiola a gasit portar pentru City! Lovitura in poarta Realului. Cu cine se bate pentru Navas

Pep Guardiola ii cauta concurenta de top lui Claudio Bravo, care n-a convins dupa transferul de la Barcelona.

City e din ce in ce mai atenta la Keylor Navas, portarul lui Real Madrid. AS citeaza surse din Anglia si scrie ca City va duce o lupta pe zeci de milioane cu Liverpool, Arsenal si, posibil, United, pentru goalkeeperul din Costa Rica. Navas ar putea deveni chiar o tinta pentru Mourinho la Manchester United daca De Gea nu va mai putea fi oprit din drumul spre Bernabeu. Este de asteptat ca Mourinho sa-l ceara in locul spaniolului chiar pe Navas, in contul afacerii care l-ar duce pe De Gea inapoi in Primera.

Keylor Navas, 30 de ani, a fost adus de Real de la Levante, in 2014. Inainte, a mai jucat pentru Albacete si Saprissa. In nationala Chile, Navas are 68 de prezente.