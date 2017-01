Chinezii nu se mai opresc! Au reusit sa mai transfere un jucator de la Chelsea

Chinezii de la Tianjin TEDA isi iau si ei o vedeta de la Chelsea!

Dupa ce l-a vandut pe Oscar la Shanghai SIPG cu 60 de milioane de euro, Chelsea mai da un jucator in China, la Tiajin TEDA, insa mutarea nu este la fel de spectaculoasa.

John Obi Mikel nu a prins niciun minut in acest sezon, iar acum a batut palma cu chinezii de la Tiajin pentru un salariu de 8 milioane de euro pe sezon plus bonusuri. Mikel e din 2006 la Chelsea si a castigat doua titluri in Premier Legaue, patru Cupe, Liga Campionilor si Europa League.

Nigerianul Obi Mikel a refuzat oferte de la Valencia, Marseille si Inter pentru banii chinezilor. La Tiajin va fi coleg cu Fredy Montero, fost la Sporting, si cu Wagner, fostul atacant de la CSKA Moscova.

Presa engleza scrie ca Obi Mikel e asteptat in zilele urmatoare pentru vizita medicala.