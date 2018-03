Anunt incredibil in Anglia: Kante a lesinat la un antrenament inaintea derby-ului cu City! Testele medicale au aratat ca nu are probleme la inima

Cel mai bun jucator din Premier League in ultimii 2 ani, N'Golo Kante, a lesinat in timpul antrenamentului de vineri al celor de la Chelsea, cu doar 2 zile inaintea partidei cu Manchester City din campionat, anunta Telegraph si Sky Sports. Mijlocasul francez de 26 de ani i-a ingrijorat pe colegii sai care s-au temut ca are probleme la inima.

Doctorii l-au verificat urgent pe Kante iar acesta a fost suport la teste la cardiolog insa nu a fost descoperit nimic din comun. Doctorii si-au dat acord ca jucator sa fie folosit in partida cu Manchester City insa decizia finala a fost de a nu risca.

Campion cu Leicester si Chelsea in ultimii 2 ani, Kante s-a prezentat luni la antrenamente si nu a avut nicio problema.

