Asa arata IMPERIUL ROMAN in fotbal! Cum a reusit Abramovic sa cucereasca Premier League

Chelsea le-a luat fata celor de la Manchester United.

De la venirea lui Roman Abramovic la Chelsea, clubul londonez a fost cel mai de succes din Anglia! In urma titlului castigat vineri seara, echipa de pe Stamford Bridge a ajuns la 14 trofee din 2003 incoace, Manchester United fiind urmatoarea in top cu 12. Ambele mai pot castiga in acest sezon cate un trofeu - Cupa Angliei in cazul lui Chelsea si Europa League, in direct la ProTV pe 24 mai, in cazul lui Man United.

Dupa investitii uriase in transferuri, Chelsea a reusit sa dea lovitura odata cu aducerea lui Antonio Conte. Antrenorul italian a readus echipa pe primul loc dupa ce sezonul trecut Chelsea a terminat pe 10 in clasament.

De la venirea lui Abramovici, Chelsea a castigat fiecare competitie in care a participat cel putin o data, reusind sa castige titlul de 5 ori! Pana la venirea la Abramovic, Chelsea avea un singur titlu in palmares, obtinut in 1955.