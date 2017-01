Aici sunt toate miliardele din fotbal, "dar noi tot nu suntem Manchester United" Declaratia surpriza a lui Pep

Pep Guardiola obisnuieste sa surprinda de fiecare data cand acorda o conferinta de presa. A facut-o si acum.

Antrenorul lui Manchester City vorbeste despre diferentele fata de Manchester United si de ce City nu e in acest moment la acelasi nivel cu rivala sa.

"Nu avem istoria lor, nu avem titlurile lor. Este vorba despre prezenta in Europa pentru urmatorul deceniu, sa fim in Champions League in fiecare an."

"Asta este un lucru mult mai important pentru acest club decat sa ia un titlu. Credeti-ma cand spun asta, inseamna mult mai mult."

"Trebuie sa ii convingem pe oamenii de la acest club minunat ca sunt buni. Pentru ca sunt buni. La fel sunt si fanii!", a declarat Guardiola.