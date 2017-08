Scandal urias in Anglia: Aguero, investigat de politie dupa ce a lovit un steward! Ce s-a intamplat la meciul lui City

Sterling a marcat golul castigator in minutul 97, dar problemele nu se terminasera pentru City.

Aguero a fost parte dintr-un grup de jucatori de la City care s-au dus sa celebreze golul cu suporterii veniti la Bournemouth.

Politia a primit o declaratie de la un steward care il acuza pe atacant ca l-ar fi lovit in timp ce acesta se bucura pentru gol.

Jurnalistii englezi de la DailyMail spun ca exista o filmare in care se vede ca Aguero il loveste pe steward. Politistii investigheaza cazul.

To cap off that mental game, Sergio Aguero got into an argument with a police officer.https://t.co/T55oA54v4S #BOUMCI pic.twitter.com/e9SvfdtevB